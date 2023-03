Allenamento Milan, le ultime da Milanello: Pioli sorride | PM News

Il Milan ha svolto una seduta mattutina di allenamento a Milanello. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, può essere felice dell'esito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, anche oggi si sono allenati tutti quanti in gruppo. Pertanto Davide Calabria, Sergiño Dest, Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer, reduci da infortuni muscolari ed acciacchi di vario tipo, sono perfettamente recuperati e a disposizione di Pioli per Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 4 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Franchi' di Firenze. "Vuole tornare in Italia": Milan, che occasione di mercato >>>