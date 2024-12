Allenamento Milan, il punto sugli infortunati: le condizioni di Musah

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Milanello: c'era attesa per capire le condizioni di Yunus Musah in vista di Verona

Questa mattina il Milan di Paulo Fonseca si è ritrovato a Milanello per una seduta mattutina di allenamento. In preparazione c'è la partita allo stadio 'Bentegodi', contro i padroni di casa dell'Hellas Verona, in programma venerdì 20 dicembre alle ore 20:45.