Milan, altro allenamento personalizzato a Milanello per Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista inglese classe 1996 prelevato in estate dal Milan per 16 milioni di euro, era uscito, come si ricorderà, al 27' del primo tempo di Milan-Lazio , partita dello scorso 30 settembre , per un problema muscolare.

Il quale, dopo un esame ad hoc, era stato qualificato in "un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria". Di fatto, l'ex Chelsea ha saltato le sfide contro Borussia Dortmund in Champions League e Genoa in campionato. Si pensava che potesse rientrare contro la Juventus, dopo la sosta. Ma anche ieri non è sceso in campo.