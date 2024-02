Ecco, di seguito, la seduta di allenamento odierna del Milan in vista del match contro la Lazio di venerdì 1 marzo alle ore 20:45

(fonte: acmilan.com) Rossoneri a Milanello per allenarsi in preparazione del prossimo impegno di campionato contro la Lazio, venerdì 1 marzo alle ore 20.45 all'Olimpico.

REPORT

Prima parte dell'allenamento in palestra per l'attivazione muscolare, oltre ad alcuni esercizi sulla forza, prima di uscire sul campo. Successivamente squadra impegnata in una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità, poi esercitazioni sul possesso e lavoro tecnico prima della consueta partitella su campo ridotto.