Prima corsetta di riscaldamento con Pavlovic, poi ancora riscaldamento passando i coni e altri attrezzi e aumentando pian piano l'intensità della sua corsa. Poi i primi esercizi col il pallone: un passaggio semplice in corsa e uno in appoggio, nulla di complesso. "Bravo Luka, non abbassiamo il ritmo, alziamolo", si sente urlare così dagli assistenti di Allegri presenti a Milanello. Per Modric anche il primo allenamento con la squadra, sempre incentrato sui passaggi, ma stavolta divisi in due squadre.