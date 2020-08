Oggi Alessandro Matri compie 36 anni: tanti auguri all’ex Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Matri, nato a Sant’Angelo Lodigiano, oggi compie 36 anni.

La redazione di PianetaMilan augura all’ex attaccante i migliori auguri. Matri, ritiratosi quest’anno dopo la non positiva esperienza con il Brescia, in carriera ha militato anche nel Milan, club con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2002/2003 dopo aver fatto le giovanili. Poi, dopo l’esplosione con il Cagliari e la consacrazione con la Juventus, Matri è tornato in rossonero per 6 mesi nella stagione 2013/2014, senza però mai lasciare il segno. In totale con il Diavolo 19 presenze e 1 gol. L’unica rete rossonera della sua carriera l’ha realizzata il 27 ottobre 2013 nella trasferta persa contro il Parma per 3-2.