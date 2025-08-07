Nasce ‘Paramount, a Skydance Corporation’. Le parole di Cardinale

Come riportato da Calcio e Finanza, Skydance Media e Paramount Global hanno annunciato oggi il completamento della loro fusione, annunciando la nascita di “Paramount, a Skydance Corporation”. Ecco le parole di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e del Milan: "Il nostro investimento in Paramount e la partnership di lungo periodo con la famiglia Ellison riflettono la nostra profonda convinzione nel valore della proprietà intellettuale di livello mondiale e nel potenziale di crescita che si può sbloccare in un momento di disintermediazione tecnologica e cambiamento delle abitudini dei consumatori. Collaboriamo con David Ellison da 15 anni e abbiamo effettuato il nostro primo investimento in Skydance nel 2019. In questo periodo, abbiamo visto la forza di un modello guidato da un owner-operator che integra sofisticazione tecnologica con una passione orientata al talento per la creazione di contenuti originali".