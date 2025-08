Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, potrebbe diventare una figura chiave all'interno del mondo Paramount. A sottolinearlo sono stati i colleghi della versione italiana di 'Forbes', tramite un lungo ed interessante articolo di approfondimento presente sul proprio sito ufficiale. Il tycoon, si legge, la cui società è azionista di Skydance dal 2020, attualmente contribuisce con 1,8 miliardi di dollari all'acquisizione di 8 miliardi. Non solo, perché dovrebbe entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Paramount, andando a nominare un secondo consigliere, di cui ancora non si conosce il nome.