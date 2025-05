Bilancio Milan, rosso di 25 milioni? Ecco le mosse di Tare

Il prossimo bilancio del Milan potrebbe essere in rosso di circa 25 milioni. Come ripianarlo? Ne parla 'Tuttosport': ecco le possibili mosse

'Tuttosport' riprende le stime del prossimo bilancio del Milan fatte da Calcio e Finanza, secondo la quale i rossoneri chiuderanno con 25 milioni di euro di rosso. Le cause potrebbero essere l'uscita ai playoff in Champions League e l'assenza di plusvalenze importanti dai tempi della cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il -25 ipotizzato potrebbe essere abbattuto qualora il Milan e la Juventus dovessero finalizzare, entro il 30 giugno, la cessione a titolo definitivo di Pierre Kalulu ai bianconeri. Il difensore francese potrebbe fruttare 14 milioni. La Juve sembrerebbe intenzionata ad esercitare il riscatto, ma i due club dovranno anche capire quando registrare l’operazione. Se venisse fatta dentro questa annata sportiva e di bilancio, il rosso del Milan scenderebbe a -11.

Bilancio Milan, come ripianare il rosso previsto? Kalulu e non solo: le mosse di Tare

Per il Milan, continua il quotidiano, sarà fondamentale cedere, e bene, calciatori come Pobega, Saelemaekers, Adli, Bennacer, Lorenzo Colombo, ma anche da Chukwueze, Okafor e forse pure Malick Thiaw. Tutti giocatori che potrebbero produrre plusvalenze utili per il bilancio, che nel 2025-26 non avrà gli 80 milioni di euro della Champions League.