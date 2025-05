Nelle ultime ore sono emerse le cifre relative al possibile riscatto da parte della Juventus di Pierre Kalulu , difensore di proprietà del Milan . Il transalpino, infatti, nella passata sessione di calciomercato invernale, ha lasciato i rossoneri, anche per il poco utilizzo, per abbracciare il progetto della Vecchia Signora. A Torino ha subito trovato la sua dimensione e ha convinto sin dalle primissime uscite la dirigenza, che comunque ha voluto attendere il tramonto della stagione per prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Calciomercato Milan, Kalulu verrà riscattato dalla Juventus: svelate tutte le cifre

Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN', tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'. Secondo quanto riferito la Juventus avrebbe deciso di riscattare Pierre Kalulu. Il Milan in questo modo intascherà 14 milioni di euro più altri tre di bonus. Il tutto, si legge, sarà formalizzato entro il 1° luglio. Per i rossoneri sarebbe un bel gruzzolo, anche perché ricordiamo che non arriverà alcun introito dalle coppe europee.