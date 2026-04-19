Nel pomeriggio è andato in scena il match tra Milan Futuro e Varesina, valevole per la 32ª giornata di Serie D girone B. I rossoneri sono stati sconfitti per 1-0 dalla squadra di Marco Spilli, al termine di una buona prestazione, ma in cui Ossola e compagni non sono riusciti a trovare la via del gol nonostante le numerose occasioni (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.