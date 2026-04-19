Il secondo tempo—
Nella seconda frazione di gioco la Varesina torna in campo con maggiore convinzione, alzando leggermente il baricentro e mettendoci maggiore intensità. I rossoneri continuano a creare palle gol, specialmente con Chaka Traorè, ma a sbloccarla sono gli ospiti, che dopo una mischia in area di rigore passano in vantaggio grazie al guizzo di Baud. I ragazzi di Massimo Oddo provano a reagire, ma Costantino e compagni riescono a difendere il risultato e ad uscire dal 'Chinetti' con tre punti preziosi per la lotta playout.
Si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque partite per il Milan Futuro, che vede ancora diminuire il vantaggio sul sesto posto. I rossoneri ora hanno soltanto due punti di margine sulla zona playoff: servirà un cambio di marcia nelle ultime tre partite di campionato per blindare la qualificazione
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