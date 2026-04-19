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Milan Futuro-Varesina 0-1: i rossoneri creano tanto, ma gli ospiti puniscono alla prima vera occasione

Jacopo Sardo in Milan Futuro-Varesina
Alle ore 15:00 si è giocata Milan Futuro-Varesina, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie D: ecco il commento della partita
Redazione PM

Nel pomeriggio è andato in scena il match tra Milan Futuro e Varesina, valevole per la 32ª giornata di Serie D girone B. I rossoneri sono stati sconfitti per 1-0 dalla squadra di Marco Spilli, al termine di una buona prestazione, ma in cui Ossola e compagni non sono riusciti a trovare la via del gol nonostante le numerose occasioni (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

Milan Futuro-Varesina, il primo tempo

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I rossoneri partono forte con un tiro-cross dalla destra di Magrassi dopo 30 secondi, che però si spegne di poco a lato. Le occasioni più importanti per la squadra di Massimo Oddo sono quella di Sardo, che al 10' non riesce ad insaccare in rete il grande assist di Ossola e il bel tiro a giro dal limite dell'area di Chaka Traoré, terminato a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. Quando il Milan Futuro si fa vedere nella metà campo della Varesina dà sempre la sensazione di essere pericoloso, ma non riesce ad approfittare delle tante palle gol creata, complice anche una precisione sotto porta non proprio impeccabile. La squadra di Marco Spilli, invece, fatica a costruire azioni pericolose e soffre tremendamente la qualità di Eletu e compagni.

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Il secondo tempo

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Nella seconda frazione di gioco la Varesina torna in campo con maggiore convinzione, alzando leggermente il baricentro e mettendoci maggiore intensità. I rossoneri continuano a creare palle gol, specialmente con Chaka Traorè, ma a sbloccarla sono gli ospiti, che dopo una mischia in area di rigore passano in vantaggio grazie al guizzo di Baud. I ragazzi di Massimo Oddo provano a reagire, ma Costantino e compagni riescono a difendere il risultato e ad uscire dal 'Chinetti' con tre punti preziosi per la lotta playout.

Si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque partite per il Milan Futuro, che vede ancora diminuire il vantaggio sul sesto posto. I rossoneri ora hanno soltanto due punti di margine sulla zona playoff: servirà un cambio di marcia nelle ultime tre partite di campionato per blindare la qualificazione

 

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