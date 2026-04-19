La Varesina, invece, arriva dalla sconfitta interna contro il Chievo Verona, che ha vinto di misura alll''Elmec Solar Stadium' di Venegono Superiore.
Milan Futuro-Varesina, il momento delle due squadre—
Il Milan Futuro arriva da una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro uscite. I recenti risultati hanno portato i rossoneri dal secondo al quinto posto (ultimo valido per i playoff), ma il margine sul Villa Valle è ancora di 4 punti.
I rossoblù, invece, occupano la terzultima posizione in classifica con 31 punti, frutto di 6 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte.
Le formazioni ufficiali—
Milan Futuro (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti, Zukic, Ossola, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. A disposizione: Longoni, Borsiani, Dalpiaz, Pagliei, Seedorf, Branca, Geroli, Asanji, Domnitei. Allenatore: Massimo Oddo
Varesina (3-4-3): Maddalon, Miconi, Vaz, Cavalli, Sainz-Maza, Culinari, Costantino, Alari, Manicone, Grieco, Arcopinto. A disposizione: Lorenzi, Sassi, Vitiello, Grassi, Valisena, Martinoia, Tassani, Mathessende Li, Franzoni. Allenatore: Marco Spilli
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