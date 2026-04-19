La Varesina , invece, arriva dalla sconfitta interna contro il Chievo Verona, che ha vinto di misura alll''Elmec Solar Stadium' di Venegono Superiore.

Milan Futuro-Varesina, il momento delle due squadre

Il Milan Futuro arriva da una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro uscite. I recenti risultati hanno portato i rossoneri dal secondo al quinto posto (ultimo valido per i playoff), ma il margine sul Villa Valle è ancora di 4 punti.