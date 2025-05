Pellegatti: “Milan Futuro, gestione un po’ sorprendente”. Il motivo

"Parliamo di Milan Futuro, non so con quale criterio hanno lavorato quest'anno. I playout li dovranno giocare senza Camarda e senza Jimenez". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, parla del Milan Futuro e della gestione della squadra durante la stagione. Ecco il suo parere su 'YouTube': "La gestione è stata un po' sorprendente. Adesso si gioca tutto contro la Spal, altrimenti retrocederà in Serie D".

Pellegatti continua con la sua analisi sulla stagione dei rossoneri: "Il Milan si gioca tutto: la Coppa Italia, i Playoff per la Primavera e la salvezza del Milan Futuro. Potrebbe essere una stagione disastrosa in tutti i livelli, oppure si potrebbe salvare il Milan e il Milan Futuro. Per la Primavera sarebbe bello giocarsela ai Playoff dopo la finale in Coppa Italia".