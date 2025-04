Milan Futuro-Vis Pesaro, Stellone: "Sono vicino all'amico Oddo perché ..."

"Abbiamo fatto tanto turnover, come avevamo spiegato nella conferenza prepartita. Era importante ruotare più giocatori possibili di modo da far rifiatare chi aveva giocato mercoledì. Sono soddisfatto della prestazione: abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa siamo un po' calati perché loro hanno osato un po' di più, hanno cercato il gol, ma noi siamo stati bravi ad andare in vantaggio. Sono soddisfatto di come l'abbiamo interpretata a livello di gioco nel primo tempo e a livello di spirito di sacrificio nella ripresa. Sono contento del debutto in porta di Mattia Mariani e di Edoardo Mariani in mezzo al campo".