Roberto Stellone , allenatore della Vis Pesaro , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan Futuro , in programma alle ore 16:3o di domani, domenica 27 aprile, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno e valevole per l'ultima giornata della Serie C 2024/2025 . Ecco, dunque, le sue parole.

"Abbiamo fatto un campionato fantastico, nel girone di ritorno abbiamo raccolto meno ma ciò non toglie nulla alla nostra splendida stagione. Scenderemo in campo senza fare calcoli ma dando il massimo, giocare in casa la prima dei play off sarà una cosa positiva per la società e per la città, siamo contenti di scendere in campo d'avanti ai nostri tifosi che apprezzo molto per il loro sostegno. Dopo il Milan Futuro cercheremo di preparare bene la prima partita dei play off cercando di dare continuità. Il gruppo moralmente è sereno, non dobbiamo farci prendere dalle delusioni delle ultima partite, siamo consapevoli che ai play off daremo fastidio. Il Milan è una squadra forte che dribbla, fa palleggio, ha buona qualità ed ha struttura, loro cercheranno di ottenere il massimo per avere vantaggio nei play out".