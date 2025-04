Milan Futuro-Ternana, Liverani: “Tanta sfortuna. Meritavamo di più e …”

C’è stata anche un po’ di sfortuna in queste due gare? "Sì, sicuramente. Poteva andare meglio. Oggi abbiamo creato occasioni nitide e si vede che mentalmente, dopo una lunga rincorsa, i ragazzi fanno un po’ di fatica a ritrovare il gol. Ma devono stare sereni. Per me, il secondo tempo di oggi è da squadra che sta ritrovando la strada. Stiamo anche valutando qualche giocatore in più. Al di là del risultato, che mi dispiace molto soprattutto per i ragazzi, il lavoro fatto in settimana ha dato segnali positivi. La squadra si è mossa bene. Continueremo a metterci impegno e lavoro".