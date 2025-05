Flop Milan Futuro. I rossoneri, dopo avere vinto per 1-0 l'andata contro la Spal, cadono 2-0 al ritorno dei playout retrocedendo in Serie D. Tra gli imputati c'è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, che ha scelto Kirovski come dirigente di riferimento per l'Under 23 rossonera. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato. Il suo pensiero su 'YouTube'.