Nonostante la retrocessione, il club rossonero aveva deciso di continuare a puntare su di lui anche nella stagione seguente. Dopo la retrocessione, i ragazzi hanno saputo reagire, chiudendo la stagione al quarto posto nel girone di Serie D, conquistando l'entrata ai playoff per la promozione.

Il pensiero

Nonostante la retrocessione dello scorso anno e la mancata promozione in questo, il lavoro di Oddo è stato più che positivo, sia per la crescita dei giovani, che per i numeri e la capacità di tramandare una mentalità vincente. Parlando di numeri e statistiche, la squadra rossonera quest'anno è riuscita a collezionare 62 gol subendone solo 37 in 32 partite ufficiali.