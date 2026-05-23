PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro, Oddo verso l’addio: l’ex calciatore saluta il club rossonero

MILAN FUTURO

Milan Futuro, Oddo verso l’addio: l’ex calciatore saluta il club rossonero

Milan Futuro, Oddo verso l’addio: l’ex calciatore saluta il club rossonero - immagine 1
Dopo giorni di riflessioni, Massimo Oddo avrebbe deciso di lasciare la panchina del Milan Futuro: ecco le motivazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si chiude un capitolo durato quasi due stagioni per Massimo Oddo. L'ex calciatore del Milan, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Di Marzio, dovrebbe lasciare la panchina del Milan Futuro. Una scelta molto importante e ponderata, arrivata nonostante Oddo avesse ancora un anno di contratto e un forte legame con la squadra, di cui è stato anche calciatore.

Milan Futuro, Oddo dice addio

—  

Alla base della decisione ci sarebbe la voglia di rimettersi in gioco in categorie più alte. La seconda avventura di Oddo nel mondo rossonero era iniziata in un periodo non proprio facile. Nel febbraio del 2025 raccoglie l'eredità di Daniele Bonera, esonerato dal club rossonero, subentrando in panchina in piena zona play-out in Serie C.

LEGGI ANCHE

L'esordio ufficiale era arrivato nella sconfitta contro il Legnago Salus, mentre la prima vittoria arrivò solamente a fine marzo contro il Campobasso. Nonostante le forze per rilanciare la squadra, Oddo non riuscì ad evitare la retrocessione in Serie D, arrivata per mano della sconfitta contro la SPAL.

Nonostante la retrocessione, il club rossonero aveva deciso di continuare a puntare su di lui anche nella stagione seguente. Dopo la retrocessione, i ragazzi hanno saputo reagire, chiudendo la stagione al quarto posto nel girone di Serie D, conquistando l'entrata ai playoff per la promozione.

Il percorso verso il ritorno tra i professionisti, però, si è fermato contro il Chievo Verona: i gialloblù vincono per 2-1 ai danni del diavolo.

Il pensiero

—  

Nonostante la retrocessione dello scorso anno e la mancata promozione in questo, il lavoro di Oddo è stato più che positivo, sia per la crescita dei giovani, che per i numeri e la capacità di tramandare una mentalità vincente. Parlando di numeri e statistiche, la squadra rossonera quest'anno è riuscita a collezionare 62 gol subendone solo 37 in 32 partite ufficiali.

I numeri, infatti, mettono alla luce una squadra con una forte identità offensiva, capace di segnare e creare pericoli agli avversari, ma anche abbastanza equilibrata per quanto riguarda la retroguardia.

 

Leggi anche
Milan Futuro, salta la panchina: l’annuncio di Moretto sul destino di Massimo Oddo
Milan Futuro ko contro l’Inter: i nerazzurri vincono il derby e si aggiudicano il Trofeo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA