L'esordio ufficiale era arrivato nella sconfitta contro il Legnago Salus, mentre la prima vittoria arrivò solamente a fine marzo contro il Campobasso. Nonostante le forze per rilanciare la squadra, Oddo non riuscì ad evitare la retrocessione in Serie D, arrivata per mano della sconfitta contro la SPAL.
Nonostante la retrocessione, il club rossonero aveva deciso di continuare a puntare su di lui anche nella stagione seguente. Dopo la retrocessione, i ragazzi hanno saputo reagire, chiudendo la stagione al quarto posto nel girone di Serie D, conquistando l'entrata ai playoff per la promozione.
Il percorso verso il ritorno tra i professionisti, però, si è fermato contro il Chievo Verona: i gialloblù vincono per 2-1 ai danni del diavolo.
Il pensiero—
Nonostante la retrocessione dello scorso anno e la mancata promozione in questo, il lavoro di Oddo è stato più che positivo, sia per la crescita dei giovani, che per i numeri e la capacità di tramandare una mentalità vincente. Parlando di numeri e statistiche, la squadra rossonera quest'anno è riuscita a collezionare 62 gol subendone solo 37 in 32 partite ufficiali.
I numeri, infatti, mettono alla luce una squadra con una forte identità offensiva, capace di segnare e creare pericoli agli avversari, ma anche abbastanza equilibrata per quanto riguarda la retroguardia.
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