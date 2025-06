Milan Futuro, Oddo resta in panchina: domani la firma

Milan Futuro, i rossoneri potrebbero cambiare molto, ma non in panchina: Massimo Oddo resterà l'allenatore anche in Serie D. Le ultime

Emiliano Guadagnoli Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 19:44)

Il Milan Futuro in Serie D. Un incubo senza fine quello dell'Under 23 rossonera, ma sicuramente un incubo che non sorprende chi ha seguito dai primi passi la nascita (e il prematuro fallimento) del progetto. Sulla carta sembrava un piano ben studiato: investire tanti soldi (si parla di circa 15 milioni considerando tutto) con l'obiettivo di fare crescere i migliori talenti e i migliori giovani del Milan in casa, senza avere il bisogno di mandarli in prestito da altre parti, ma potendoli seguire passo passo nella loro crescita. Ora il progetto continuerà tra i dilettanti con una sicurezza.

Milan Futuro, l'allenatore sarà ancora Oddo: l'ex terzino resta anche in Serie D — Come riportato da seried24.com, Massimo Oddo sarebbe pronto a guidare il Milan Futuro anche nella prossima stagione. Per lui sarebbe pronto un biennale. Domani sarebbe prevista la firma sul contratto. Oddo dovrebbe quindi restare nonostante la retrocessione dell'Under 23 rossonera in Serie C.

Vedremo se ci saranno cambiamenti per quanto riguarda la rosa e non solo.