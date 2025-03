Milan Futuro, Oddo tuona contro l'arbitro per espulsione e gol: e su Camarda ...

Sull'espulsione: "Non ho capito l'espulsione, non lo so. A noi allenatori piacerebbe avere un rapporto umano con gli arbitri, bisogna capire i momenti: è come se loro avessero una barriera, stavo parlando con educazione con l'assistente e ora pagherà la squadra perché io non ci sarò nella prossima partita".