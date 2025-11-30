QUI MILAN FUTURO

"Settimana corta" per i rossoneri, che mercoledì hanno affrontato battuto 1-0 la Real Calepina grazie al gol di Ossola, ritrovando il successo dopo due sconfitte, e domani tornano subito in campo per un altro impegno di livello. Questi giorni di allenamento sono stati impreziositi dal rinnovo di contratto di Emanuele Sala, coinciso con il suo 18º compleanno. Non sarà in panchina Mister Oddo, espulso nel recupero di mercoledì e squalificato per un turno. Rossoneri attesi a una conferma in casa, dove finora hanno già vinto quattro partite su sei e perso in una sola occasione, contro il Caldiero Terme.

QUI BRUSAPORTO

Terza posizione in classifica per il Brusaporto, a quota 26 punti con 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 19 gol fatti e 13 subiti. I bergamaschi militano in Serie D dalla stagione 2019/20, dopo una permanenza di sei stagioni in Eccellenza. Da sempre nel Girone B, tranne nel 2024/25, disputato nel Girone C. In panchina Maurizio Terletti, classe 1978 alla seconda stagione sulla panchina del Brusaporto dopo una lunga esperienza al Caravaggio. La coppia d'attacco Siani-Seck, 9 gol in due finora, è da tenere d'occhio.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

Nenad Radovanovic di Maniago sarà il direttore di gara, assistito da Andrea Mongelli di Chieti e Filippo Ferrettidi Pistoia.

14ª giornata di campionato, tutti in campo domenica 30 novembre alle 14.30. Ecco il programma delle partite del turno: Breno-Real Calepina, Caldiero Terme-Nuova Sondrio, Casatese Merate-Vogherese, Chievo Verona-Varesina, Leon-Castellanzese, Milan Futuro-Brusaporto, Oltrepò-Folgore Caratese, Scanzorosciate-Pavia, Virtus CiseranoBergamo-Villa Valle.

Questa la classifica attuale: ChievoVerona 29; Folgore Caratese 27; Brusaporto 26; Casatese Merate 24; Villa Valle e Milan Futuro 20; Caldiero Terme 19; Leon e Oltrepò (-1) 18; Castellanzese, Virtus CiseranoBergamo 17; Breno 15; Real Calepina 13; Scanzorosciate 12; Vogherese 11; Varesina e Pavia 10; Sondrio 5.