Una delle note più liete in casa Milan Futuro, soprattutto guardando alla seconda parte di stagione, è Michele Camporese. Arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato dal Cosenza, quindi dalla Serie B, il classe 1992 ha di fatto accettato di scendere di categoria per sposare il progetto rossonero. E lo ha fatto dopo aver toccato con mano la Serie A ad inizio carriera con la maglia della Fiorentina e successivamente con Empoli e Benevento. Sin da quanto è giunto agli ordini di Daniele Bonera ha dimostrato di avere indubbie qualità da leader, dando indicazioni ai compagni di squadra in campo e non tirando mai indietro la gamba.