Milan Futuro, Camporese: 'Gruppo sano. Non è un momento facile, ma...'

Michele Camporese, difensore del Milan Futuro, ha parlato ai canali ufficiali del club del momento dell'under rossonera in Serie C

"Non è un momento facile, ma credo che restando compatti i valori poi usciranno poi". Così Michele Camporese, difensore del Milan Futuro, ha parlato ai canali ufficiali del club del momento dell'under rossonera in Serie C. Ecco il suo pensiero: "Nei momenti di difficoltà si deve remare dalla stessa parte per raggiungere l'obiettivo che vogliamo. Volevo che ci fosse un progetto e una società solida, il Milan ha questi attributi. Poi avere a che fare con i giovani potrebbe essere stimolante".