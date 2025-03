Nelle ultime ore è giunta la notizia di un possibile cambio di nazionalità per Demirel Hodzic , calciatore del Milan Futuro . Il classe 2005 arrivato dal Bologna , infatti, nella giornata di lunedì 25 marzo è stato avvistato a Zenica per assistere alla sfida tra Bosnia-Erzegovina e Cipro , valevole per la 2^ giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 . Lui stesso ha postato una foto sui propri profili social a testimonianza di tutto ciò, ma i colleghi di 'N1' hanno spiegato come il ragazzo possa aver avuto dei colloqui con i dirigenti della Federazione per passare dalla Svezia ai 'Dragoni'.

Le ultime notizie in merito arrivano da 'Aftonbladet', portale svedese. Secondo quanto riferito, infatti, Demirel Hodzic avrebbe davvero avuto questi colloqui con la Federazione della Bosnia-Erzegovina, che lo starebbe convincendo a cambiare la propria nazionalità. Ricordiamo infatti come il calciatore del Milan Futuro abbia rappresentato la Svezia con l'Under 18 e l'Under 21. Non solo, perché qualche mese fa parlò così ai microfoni di 'Fotbollskanalen': "Spero di riuscire ad entrare nella nazionale maggiore in futuro. Per me è un sogno. In questo momento ciò che conta è la Svezia".