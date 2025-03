Milan, Hodzic vola in Bosnia-Erzegovina: ecco svelato il curioso motivo

Direttamente dalla Bosnia-Erzegovina arrivano interessanti notizie in merito a Demirel Hodzic , calciatore del Milan Futuro . Il classe 2005 fino questo momento ha collezionato 27 presenze con l'Under 23 rossonera, segnando anche tre reti ad impreziosire una stagione di buon livello. Il Diavolo, che lo ha prelevato dal Bologna , ci punta molto e fino a questo momento lui ha risposto sempre presente. Nella sua carriera il ragazzo ha sempre scelto di rappresentare la Svezia , per cui ha giocato con l'Under 18 e l'Under 21, ma le cose potrebbero cambiare di qui a breve.

Milan, dalla Bosnia sicuri: "Hodzic vuole cambiare nazionalità: ecco i dettagli"

Secondo quanto riferito da 'N1', portale bosniaco, infatti, Demirel Hodzic al momento si troverebbe a Zenica. Il ragazzo dovrebbe assistere alla sfida tra la Bosnia-Erzegovina e Cipro, in programma alle 20:45, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La sua presenza, si legge, suggerisce la volontà del calciatore del Milan Futuro di rappresentare i 'Dragoni' in futuro. A tal proposito potrebbero anche esserci stati dei contatti con le alte cariche della Federazione. Secondo quanto appreso il classe 2003 avrebbe rifiutato la convocazione della Svezia giustificando la sua assenza per 'impegni societari'.