Milan Futuro, Camarda tra alti e bassi: ma se dovesse continuare così ...

Francesco Camarda è uno dei protagonisti della stagione negativa del Milan Futuro. Il classe 2008, infatti, in più di un'occasione è stato scelto dai due allenatori che si sono succeduti in panchina, Daniele Bonera prima e Massimo Oddo poi, come terminale offensivo. Certo, nella valutazione complessiva bisogna tenere in forte considerazione come il giovane talento rossonero sia sceso in campo anche con la Primavera e la prima squadra. Segno evidente di una confusione nella gestione del ragazzo, trovatosi in alcuni casi a giocare sia la sera prima che la mattina dopo.