Gozzano-Milan Futuro 0-1: Sala lancia Oddo alla vittoria

LA CRONACA
Modulo a specchio per le due squadre, entrambe schierate con un 3-4-2-1. Nei rossoneri, Bonomi e Sia appoggiano l'unica punta Asanji. L'inizio dei padroni di casa è deciso e all'8', a seguito di un'azione di Lettieri, porta al tiro Sangiorgio, fuori di poco. Occasione Gozzano al 15', quando Pavesi prova a risolvere una mischia in area piccola, ma la sua conclusione scheggia il palo ed esce. Un minuto più tardi, Bianchi riceve da Sangiorgio e calcia sull'esterno della rete. Ecco i rossoneri, con il primo spunto di Balentien, che scambia al limite con Sia e calcia di sinistro di poco sopra l'incrocio dei pali. Dopo un altro acuto di Bianchi, è di nuovo Balentien a seminare il panico al 41': arriva sul fondo e calcia a rientrare, la difesa del Gozzano salva sulla linea. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.
La ripresa inizia senza cambi e il ritmo di Milan Futuro si alza: al 52' Sia trova in area Asanji, sponda per Bonomi che viene anticipato al momento del tiro. Triplo cambio per Oddo al 58', dentro Sala, Quirini e Geroli e passaggio al 4-3-3. Cuka si supera al 64' sulla girata in area di Geroli ma nulla può, un minuto più tardi, sul destro incrociato in area di rigore di Sala, servito in verticale da Balentien: 1-0 Milan Futuro! Risponde il Gozzano con il solito Bianchi, con un sinistro dal limite alto di poco sopra la traversa. Ottimo l'impatto sul match di Geroli, che al 69' impegna nuovamente Cuka, ben servito da Branca, altro neoentrato. All'80' grande, grande occasione per il raddoppio rossonero: Asanji evita il portiere avversario e serve Sia, che salta due difensori e poi calcia, trovando la respinta sulla linea.
IL TABELLINO
GOZZANO-MILAN FUTURO 0-1—
GOZZANO (3-4-2-1): Cuka; Di Giovanni, Masetti, Casani; Monteleone (25'st Sarpa), Carollo (25'st Gemelli), Pennati (37'st Areco), Bianchi; Lettieri, Sangiorgio (17'st Hoxha); Pavesi (25'st Pigato). A disp.: Scodellaro; Ahayaoui, Bonanno, Pallaro. All.: Lunardon.
MILAN (3-4-2-1): Pittarella; Minotti (13'st Quirini), Duțu, Vladimirov; Balentien, Hodzic (22'st Branca), Eletu (13'st Sala), Karaca; Bonomi (13'st Geroli), Sia (39'st Domnitei); Asanji. A disp.: Bouyer; Domnitei, Magrassi, Perina, Tartaglia. All.: Oddo.
Arbitro: Papi di Prato.
Gol: 20'st Sala (MF)
Ammoniti: 14' Sangiorgio (G), 12'st Hodzic (MF), 24'st Sala (MF), 47'st Asanji (MF)
