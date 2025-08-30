Gozzano-Milan Futuro 0-1: Sala lancia Oddo alla vittoria

Modulo a specchio per le due squadre, entrambe schierate con un 3-4-2-1. Nei rossoneri, Bonomi e Sia appoggiano l'unica punta Asanji. L'inizio dei padroni di casa è deciso e all'8', a seguito di un'azione di Lettieri, porta al tiro Sangiorgio, fuori di poco. Occasione Gozzano al 15', quando Pavesi prova a risolvere una mischia in area piccola, ma la sua conclusione scheggia il palo ed esce. Un minuto più tardi, Bianchi riceve da Sangiorgio e calcia sull'esterno della rete. Ecco i rossoneri, con il primo spunto di Balentien, che scambia al limite con Sia e calcia di sinistro di poco sopra l'incrocio dei pali. Dopo un altro acuto di Bianchi, è di nuovo Balentien a seminare il panico al 41': arriva sul fondo e calcia a rientrare, la difesa del Gozzano salva sulla linea. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.