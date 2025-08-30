Pianeta Milan
Gozzano-Milan Futuro 0-1: Sala lancia Oddo alla vittoria

Seconda vittoria stagionale per Milan Futuro, al D'Albertas di Gozzano vince 1-0 contro i padroni di casa: ecco il recap ufficiale
Emiliano Guadagnoli
(fonte: acmilan.com) - Seconda vittoria stagionale per Milan Futuro, al D'Albertas di Gozzano vince 1-0 contro i padroni di casa. Decisiva la rete nella ripresa di Emanuele Sala, su assist di un ottimo Balentien. Dopo il successo contro la Trevigliese, la formazione di Massimo Oddo vince anche la sfida valida per il Primo Turno di Coppa Italia di Serie D. Una sfida combattuta contro i piemontesi, molto insidiosi specialmente nel primo tempo. Bravi i rossoneri a tenere sempre alta la soglia dell'attenzione e a colpire nella ripresa, costruendo anche diverse occasioni per segnare la seconda rete.

In campo con un 3-4-2-1, lanciato subito e con risposte positive dal nuovo acquisto Balentien, fresco anche di debutto in Serie A. Tutta la squadra si è mossa bene e confortante è stato il contributo offerto dai subentrati, tra cui il match-winner Sala ma anche Geroli. Segnali incoraggianti per Mister Oddo, dunque, che conquista il passaggio ai Trentaduesimi di finale della Coppa di categoria, in attesa dell'esordio ufficiale nel Girone B di Serie D, atteso contro il Pavia dopo la sosta, visto che la 1ª giornata contro la Leon è stata rinviata a mercoledì 17 settembre.

LA CRONACA

Modulo a specchio per le due squadre, entrambe schierate con un 3-4-2-1. Nei rossoneri, Bonomi e Sia appoggiano l'unica punta Asanji. L'inizio dei padroni di casa è deciso e all'8', a seguito di un'azione di Lettieri, porta al tiro Sangiorgio, fuori di poco. Occasione Gozzano al 15', quando Pavesi prova a risolvere una mischia in area piccola, ma la sua conclusione scheggia il palo ed esce. Un minuto più tardi, Bianchi riceve da Sangiorgio e calcia sull'esterno della rete. Ecco i rossoneri, con il primo spunto di Balentien, che scambia al limite con Sia e calcia di sinistro di poco sopra l'incrocio dei pali. Dopo un altro acuto di Bianchi, è di nuovo Balentien a seminare il panico al 41': arriva sul fondo e calcia a rientrare, la difesa del Gozzano salva sulla linea. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa inizia senza cambi e il ritmo di Milan Futuro si alza: al 52' Sia trova in area Asanji, sponda per Bonomi che viene anticipato al momento del tiro. Triplo cambio per Oddo al 58', dentro Sala, Quirini e Geroli e passaggio al 4-3-3. Cuka si supera al 64' sulla girata in area di Geroli ma nulla può, un minuto più tardi, sul destro incrociato in area di rigore di Sala, servito in verticale da Balentien: 1-0 Milan Futuro! Risponde il Gozzano con il solito Bianchi, con un sinistro dal limite alto di poco sopra la traversa. Ottimo l'impatto sul match di Geroli, che al 69' impegna nuovamente Cuka, ben servito da Branca, altro neoentrato. All'80' grande, grande occasione per il raddoppio rossonero: Asanji evita il portiere avversario e serve Sia, che salta due difensori e poi calcia, trovando la respinta sulla linea.

IL TABELLINO

GOZZANO-MILAN FUTURO 0-1

—  

GOZZANO (3-4-2-1): Cuka; Di Giovanni, Masetti, Casani; Monteleone (25'st Sarpa), Carollo (25'st Gemelli), Pennati (37'st Areco), Bianchi; Lettieri, Sangiorgio (17'st Hoxha); Pavesi (25'st Pigato). A disp.: Scodellaro; Ahayaoui, Bonanno, Pallaro. All.: Lunardon.

MILAN (3-4-2-1): Pittarella; Minotti (13'st Quirini), Duțu, Vladimirov; Balentien, Hodzic (22'st Branca), Eletu (13'st Sala), Karaca; Bonomi (13'st Geroli), Sia (39'st Domnitei); Asanji. A disp.: Bouyer; Domnitei, Magrassi, Perina, Tartaglia. All.: Oddo.

Arbitro: Papi di Prato.

Gol: 20'st Sala (MF)

Ammoniti: 14' Sangiorgio (G), 12'st Hodzic (MF), 24'st Sala (MF), 47'st Asanji (MF)

