Allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, il Milan Futuro batte per 2-0 la Trevigliese grazie ai gol di Dutu (69') e Quirini (75'). La squadra di Oddo accede così ai preliminari di Coppa Italia di Serie D e inizia la stagione 2025/26 con una vittoria importante.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Coppa Italia di Serie D, Il Milan Futuro batte 2-0 la Trevigliese
MILAN FUTURO
Coppa Italia di Serie D, Il Milan Futuro batte 2-0 la Trevigliese
Milan Futuro: vittoria 2-0 contro la Trevigliese e qualificazione ai preliminari di Coppa Italia Serie D. Ecco chi ha segnato.
Milan Futuro: buona la prima contro la Trevigliese! Ora testa al campionato, che inizierà...—
LEGGI ANCHE: Milan, intesa per Harder. Allegri chiede Vlahovic. Mercato, viaggio di Moncada per ...
La prossima partita dei giovani rossoneri sarà contro il Leon nel weekend del 6-7 settembre. In occasione della prima partita di campionato di Serie D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA