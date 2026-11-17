Il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero ha trovato la quadra, tanto è vero che la promozione diretta in Serie C è possibile. Prima della sosta, nel girone B della Serie D, i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo (questo a pari partite giocate, il Milan Futuro recupererà questo turno il 9 dicembre contro la Leon).

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Chi è Emanuele Borsani: ruolo e caratteristiche tattiche

Emanuele Borsani è un esterno sinistro, diciamo un tuttofare della fascia, inserito stabilmente nel progetto Milan Futuro. Nato a Busto Arsizio l'8 gennaio 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero a settembre 2026 ed è cresciuto neldel club rossonero, rappresenta perfettamente l'idea del Milan Futuro che punta sulla valorizzazione del talento cresciuto in casa.

Per chi non conoscesse Borsani ecco il nostro focus: il classe 2008 è un esterno sinistro con il destro come piede forte che gioca praticamente a tutta fascia. La sua duttilità tattica, infatti, è la sua caratteristica più importante: Borsani può giocare terzino basso, esterno di centrocampo e anche ala offensiva, una qualità molto apprezzata nel calcio moderno. Lo contraddistingue un tocco di palla molto buono, grazie al quale riesce a portare avanti il pallone e a superare nell'uno contro uno il suo avversario. Sa uscire bene dalla pressione proprio grazie alla sua pulizia tecnica. Sa inserirsi molto bene in fase offensiva partendo da dietro e può attaccare la verticalità sia quando è largo, sia puntando al centro del campo. In più sa gestire molto bene entrambe le fasi mantenendo un grande equilibrio.

I numeri stagionali di Borsani in Serie D

Presenze : 8

: 8 Partite da titolare : 7

: 7 Minuti totali giocati : 652

: 652 Gol : 1

: 1 Tiri totali (per partita) : 0,6

: 0,6 Assist : 1

: 1 Passaggi riusciti (per partita) : 30,0 (85%)

: 30,0 (85%) Palloni recuperati per partita : 6,3

: 6,3 Duelli totali vinti: 4,8 (45%)

La stagione del Milan Futuro di Navarro

Ecco i suoi numeri stagionali in Serie D grazie al sitoChiudiamo con qualche numero sulla stagione del Milan Futuro (prima della sosta): secondi per gol fatti a quota 21 (1.91 reti di media), quarti per punti fatti in casa e in trasferta. 11 punti nelle ultime cinque partite e non perdono da 6 incontri di fila, con 9 partite consecutive concluse con almeno un gol messo a referto. I gol subiti sono stati 15. Seguiremo con grande interesse la crescita diche sta migliorando molto grazie al lavoro die del suo staff.