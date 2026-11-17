Il Milan Futuro sogna la promozione in Serie C anche grazie a Emanuele Borsani: l'analisi completa sul talento classe 2008 e i numeri della squadra
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Il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero ha trovato la quadra, tanto è vero che la promozione diretta in Serie C è possibile. Prima della sosta, nel girone B della Serie D, i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo (questo a pari partite giocate, il Milan Futuro recupererà questo turno il 9 dicembre contro la Leon).
Chi è Emanuele Borsani: ruolo e caratteristiche tatticheEmanuele Borsani è un esterno sinistro, diciamo un tuttofare della fascia, inserito stabilmente nel progetto Milan Futuro. Nato a Busto Arsizio l'8 gennaio 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero a settembre 2026 ed è cresciuto nel settore giovanile del club rossonero, rappresenta perfettamente l'idea del Milan Futuro che punta sulla valorizzazione del talento cresciuto in casa.
Per chi non conoscesse Borsani ecco il nostro focus: il classe 2008 è un esterno sinistro con il destro come piede forte che gioca praticamente a tutta fascia. La sua duttilità tattica, infatti, è la sua caratteristica più importante: Borsani può giocare terzino basso, esterno di centrocampo e anche ala offensiva, una qualità molto apprezzata nel calcio moderno. Lo contraddistingue un tocco di palla molto buono, grazie al quale riesce a portare avanti il pallone e a superare nell'uno contro uno il suo avversario. Sa uscire bene dalla pressione proprio grazie alla sua pulizia tecnica. Sa inserirsi molto bene in fase offensiva partendo da dietro e può attaccare la verticalità sia quando è largo, sia puntando al centro del campo. In più sa gestire molto bene entrambe le fasi mantenendo un grande equilibrio.
I numeri stagionali di Borsani in Serie DEcco i suoi numeri stagionali in Serie D grazie al sito Sofascore:
- Presenze: 8
- Partite da titolare: 7
- Minuti totali giocati: 652
- Gol: 1
- Tiri totali (per partita): 0,6
- Assist: 1
- Passaggi riusciti (per partita): 30,0 (85%)
- Palloni recuperati per partita: 6,3
- Duelli totali vinti: 4,8 (45%)
La stagione del Milan Futuro di NavarroChiudiamo con qualche numero sulla stagione del Milan Futuro (prima della sosta): secondi per gol fatti a quota 21 (1.91 reti di media), quarti per punti fatti in casa e in trasferta. 11 punti nelle ultime cinque partite e non perdono da 6 incontri di fila, con 9 partite consecutive concluse con almeno un gol messo a referto. I gol subiti sono stati 15. Seguiremo con grande interesse la crescita di Borsani che sta migliorando molto grazie al lavoro di Navarro e del suo staff.
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