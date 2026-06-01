Milan Futuro, chi è e come gioca Menon

Menon ha giocato 59 minuti contro la Castellanzese, schierato da esterno destro, mentre aveva ufficialmente esordito, entrando dalla panchina, contro la Real Calepina, giocando 30 minuti. 75 minuti in campo nell'ultima partita della stagione regolare contro la Vogherese. Anche 11 minuti in campo contro il Chievo Verona nei playoff. Menon ha dimostrato di essere già prontissimo per la categoria, nonostante sia davvero molto, molto giovane. Un giocatore davvero interessante per il futuro: duttile, veloce, bravo con il pallone tra i piedi e a dribblare gli avversari. Ancora è ovviamente da testare nelle categorie superiori, ma la prossima stagione dovrebbe essere uno dei cardini del Milan Futuro. In carriera è stato rapace e freddissimo sotto porta: nel Campionato Under 17 - B 25/26 ha segnato 12 gol con 5 assist in 22 presenze (dati transfermarkt.it). La peculiarità è che non ha giocato con il Milan Primavera e ha solo una presenza con l'Under 18 del Milan. Triplo salto dall'Under 17 al Milan Futuro con un trattamento unico: Camarda, Bartesaghi e Comotto (tre talenti cresciuti nel Milan) sono passati tutti nell'Under 20 rossonera.