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C’è l’annuncio ufficiale del Milan: il classe 2009 Menon firma il suo primo contratto da pro

C'è l'annuncio ufficiale del Milan: il classe 2009 Menon firma il suo primo contratto da pro
Luca Menon è stato lanciato da Massimo Oddo in stagione con il Milan Futuro. Per il giovanissimo attaccante arrivato il primo contratto tra i professionisti con i rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan Futuro ha terminato la sua stagione: al termine del campionato 'regolare' di Serie D e l'under 23 rossonera ha partecipato ai playoff uscendo però al primo turno contro il Chievo Verona. Il Diavolo ha terminato al quarto posto in classifica a quota 56 punti nel gruppo B. Un'annata comunque importante per i rossoneri, visto che hanno lanciato talenti molto interessanti per il futuro del club. Nelle ultime partite stagionali c'è stato anche il debutto da titolare con il Milan Futuro di Luca Menon, esterno offensivo rossonero classe 2009 che ha firmato di recente il suo primo contratto da professionista. Ecco il comunicato del club.

Milan Futuro, primo contratto per Luca Menon

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"AC Milan comunica che Luca Menon ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'attaccante, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

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Menon ha giocato 59 minuti contro la Castellanzese, schierato da esterno destro, mentre aveva ufficialmente esordito, entrando dalla panchina, contro la Real Calepina, giocando 30 minuti. 75 minuti in campo nell'ultima partita della stagione regolare contro la Vogherese. Anche 11 minuti in campo contro il Chievo Verona nei playoff. Menon ha dimostrato di essere già prontissimo per la categoria, nonostante sia davvero molto, molto giovane. Un giocatore davvero interessante per il futuro: duttile, veloce, bravo con il pallone tra i piedi e a dribblare gli avversari. Ancora è ovviamente da testare nelle categorie superiori, ma la prossima stagione dovrebbe essere uno dei cardini del Milan Futuro. In carriera è stato rapace e freddissimo sotto porta: nel Campionato Under 17 - B 25/26 ha segnato 12 gol con 5 assist in 22 presenze (dati transfermarkt.it). La peculiarità è che non ha giocato con il Milan Primavera e ha solo una presenza con l'Under 18 del Milan. Triplo salto dall'Under 17 al Milan Futuro con un trattamento unico: Camarda, Bartesaghi e Comotto (tre talenti cresciuti nel Milan) sono passati tutti nell'Under 20 rossonera.

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