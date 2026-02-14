Serie A Women, Milan-Fiorentina 0-1, altra sconfitta senza gol segnati

La viola ribadisce il suo essere bestia nera, vincente all'andata come nei recenti Quarti di Coppa Italia. E grazie a questo verdetto supera proprio il Milan in classifica. Ora la squadra di Bakker scivola all'ottavo posto, ancorata a quota 20 punti da inizio mese, appaiata anche dal Como, provvisoriamente a -6 dalla zona qualificazione in Champions League però con il serio rischio di vedere le distanze aumentare. Non ci voleva, bisogna riscattarsi velocemente. Il periodo è delicato, la ricetta migliore richiede lavoro e compattezza. Nella prossima giornata di Serie A Women le rossonere andranno a domicilio della Lazio, sabato 21 febbraio alle 15.00.
LA CRONACA—
Dopo un brivido per il rischioso retropassaggio di Keijzer, al 10' la Fiorentina va a un passo dal vantaggio: Woldvik mette in mezzo per la deviazione di Severini appena a lato. Al 18' arriva comunque la rete: pallone in verticale di Bredgaard, Janogy parte in posizione regolare, scarta il portiere e appoggia. Al 20' Eiríksdóttir imprecisa, viola in costante proiezione offensiva: al 23' pericolosa Severini, al 33' tocca a Woldvik. In mezzo, però, il Milan va vicino al pareggio: al 28' De Sanders sottoporta gira debole al volo. Al 44' si vede ancora Eiríksdóttir, non va. Che occasione al 50' quando Park calcia in piena area e Woldvik si immola in scivolata.
Si riparte con la punizione al 47' di Park e la spizzata di Grimshaw che non inquadra lo specchio. Al 52' botta mancina di Janogy, respinge bene il nostro capitano. Cambia leggermente il copione, cresce il pressing rossonero: al 54' ci prova Stokić senza mira, al 63' Renzotti impegna Fiskerstrand. Laura! Provvidenziale intervento di piede al 73' su Færge. Al 75' è De Sanders a salvare su Janogy. Episodio importante al 76', cartellino rosso (doppio giallo) per Bonfantini. L'assalto del Diavolo è poco concreto: Park, Appiah e Mascarello ci provano invano. La chance finale è per Koivisto, Fiskerstrand però smanaccia. Milan-Fiorentina 0-1.
IL TABELLINO—
MILAN-FIORENTINA 0-1
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer (40'st Mascarello); Arrigoni, Grimshaw, Park; Stokić (24'st Sesay), Kamczyk (25'st Appiah), Kyvåg (1'st Renzotti). A disp.: Estévez, Tornaghi; Cernoia. All.: Bakker.
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van der Zanden, Færge, Filangeri; Severini, Curmark (41'st Orsi), Cherubini (27'st Tryggvadóttir); Bredgaard (36' Bonfantini), Janogy, Eiríksdóttir (26'st Omarsdottir). A disp.: Bartalini, Bettineschi; Johansen, Lombardi, Toniolo; Tomassoni, Wijnants. All.: Piñones-Arce.
Arbitro: Teghille di Collegno.
Gol: 18' Janogy (F).
Ammonite: 28' Cherubini (F), 37' Curmark (F), 46'st Filangeri (F), 48'st Fiskerstrand (F).
Espulsa: 31'st Bonfantini (F) per doppia ammonizione.
