Serie A Women, Milan-Fiorentina 0-1, altra sconfitta senza gol segnati

(fonte acmilan.com) - È un ko pesante per le rossonere, perdere in casa con la Fiorentina costa caro nel cammino in campionato. Termina 0-1 a Fiorenzuola D'Arda, decide il gol al 18' di Janogy. È il secondo ko di fila dopo quello di Roma nello scorso weekend, il secondo di fila senza segnare. Ha pesato l'assenza di Van Dooren - bomber della squadra, sicuramente l'attaccante in maggiore forma - e in generale un attacco bloccato, ma ovviamente non basta a spiegare un pomeriggio abbastanza spento. Una prestazione opaca, seppur di grande volontà e al cospetto di un forte avversario. In un campo va detto, davvero in condizioni precarie complice la pioggia.