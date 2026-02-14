Pianeta Milan
MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, nuova sconfitta senza reti contro la Fiorentina: campionato compromesso

Serie A Women, Milan-Fiorentina 0-1, altra sconfitta senza gol segnati
Niente vittoria per il Milan Femminile di Suzanne Bakker. Contro la Fiorentina finisce 0-1: ennesima sconfitta senza gol per le rossonere
Il Milan Femminile cade ancora. Dopo il k.o. contro la Roma, le rossonere guidate da Suzanne Bakker hanno perso 0-1 in casa contro la Fiorentina. Ecco il resoconto del match.

(fonte acmilan.com) - È un ko pesante per le rossonere, perdere in casa con la Fiorentina costa caro nel cammino in campionato. Termina 0-1 a Fiorenzuola D'Arda, decide il gol al 18' di Janogy. È il secondo ko di fila dopo quello di Roma nello scorso weekend, il secondo di fila senza segnare. Ha pesato l'assenza di Van Dooren - bomber della squadra, sicuramente l'attaccante in maggiore forma - e in generale un attacco bloccato, ma ovviamente non basta a spiegare un pomeriggio abbastanza spento. Una prestazione opaca, seppur di grande volontà e al cospetto di un forte avversario. In un campo va detto, davvero in condizioni precarie complice la pioggia.

La viola ribadisce il suo essere bestia nera, vincente all'andata come nei recenti Quarti di Coppa Italia. E grazie a questo verdetto supera proprio il Milan in classifica. Ora la squadra di Bakker scivola all'ottavo posto, ancorata a quota 20 punti da inizio mese, appaiata anche dal Como, provvisoriamente a -6 dalla zona qualificazione in Champions League però con il serio rischio di vedere le distanze aumentare. Non ci voleva, bisogna riscattarsi velocemente. Il periodo è delicato, la ricetta migliore richiede lavoro e compattezza. Nella prossima giornata di Serie A Women le rossonere andranno a domicilio della Lazio, sabato 21 febbraio alle 15.00.

LA CRONACA

—  

Dopo un brivido per il rischioso retropassaggio di Keijzer, al 10' la Fiorentina va a un passo dal vantaggio: Woldvik  mette in mezzo per la deviazione di Severini appena a lato. Al 18' arriva comunque la rete: pallone in verticale di Bredgaard, Janogy parte in posizione regolare, scarta il portiere e appoggia. Al 20' Eiríksdóttir imprecisa, viola in costante proiezione offensiva: al 23' pericolosa Severini, al 33' tocca a Woldvik. In mezzo, però, il Milan va vicino al pareggio: al 28' De Sanders sottoporta gira debole al volo. Al 44' si vede ancora Eiríksdóttir, non va. Che occasione al 50' quando Park calcia in piena area e Woldvik si immola in scivolata.

Si riparte con la punizione al 47' di Park e la spizzata di Grimshaw che non inquadra lo specchio. Al 52' botta mancina di Janogy, respinge bene il nostro capitano. Cambia leggermente il copione, cresce il pressing rossonero: al 54' ci prova Stokić senza mira, al 63' Renzotti impegna Fiskerstrand. Laura! Provvidenziale intervento di piede al 73' su Færge. Al 75' è De Sanders a salvare su Janogy. Episodio importante al 76', cartellino rosso (doppio giallo) per Bonfantini. L'assalto del Diavolo è poco concreto: Park, Appiah e Mascarello ci provano invano. La chance finale è per Koivisto, Fiskerstrand però smanaccia. Milan-Fiorentina 0-1.

IL TABELLINO

—  

MILAN-FIORENTINA 0-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer (40'st Mascarello); Arrigoni, Grimshaw, Park; Stokić (24'st Sesay), Kamczyk (25'st Appiah), Kyvåg (1'st Renzotti). A disp.: Estévez, Tornaghi; Cernoia. All.: Bakker.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van der Zanden, Færge, Filangeri; Severini, Curmark (41'st Orsi), Cherubini (27'st Tryggvadóttir); Bredgaard (36' Bonfantini), Janogy, Eiríksdóttir (26'st Omarsdottir). A disp.: Bartalini, Bettineschi; Johansen, Lombardi, Toniolo; Tomassoni, Wijnants. All.: Piñones-Arce.

Arbitro: Teghille di Collegno.

Gol: 18' Janogy (F).

Ammonite: 28' Cherubini (F), 37' Curmark (F), 46'st Filangeri (F), 48'st Fiskerstrand (F).

Espulsa: 31'st Bonfantini (F) per doppia ammonizione.

