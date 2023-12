Serie A Femminile – Roma-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

Queste le convocate rossonere: Babb, Copetti, Giuliani; Árnadóttir, Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Piga, Soffia, Swaby, Thrige; Adami, Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Dompig, Laurent, Marinelli, Stašková.

La sfida più difficile e allo stesso tempo più motivante per cercare il rilancio. Il Milan femminile torna in campo e inaugura il girone di ritorno della sua stagione regolare sul campo della Roma campione in carica, capolista e capace di sole vittorie nelle prime nove giornate. Il momento delle due squadre è diametralmente opposto, ma all'andata le rossonere furono in grado di mettere in difficoltà le giallorosse con orgoglio e determinazione. 90' tutti da vivere, quindi, per una partita dove saranno motivazioni e dettagli a fare la differenza. Anticipiamo il calcio d'inizio (domenica 10 dicembre alle 12.30) con la nostra consueta Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Dopo l'esordio nel Derby, prime due settimane complete di lavoro sulla panchina rossonera per Davide Corti alla guida di un gruppo che ha dovuto fare i conti con le giocatrici impegnate con le rispettive nazionali (e che hanno ben figurato, ad esempio Bergamaschi e Giuliani con l'Italia in Nations League). Nessuna squalificata o diffidata per un Milan che può contare su una rosa quasi al completo, con la sola Jonušaitė in recupero da un precedente infortunio. "Nelle prossime sfide ci sarà spazio anche per chi, finora, ha giocato di meno", ha detto il Mister in un'intervista a Milan TV. È plausibile, quindi, che l'undici iniziale possa presentare qualche novità rispetto alla squadra scelta nell'ultimo turno contro l'Inter.

QUI ROMA — 9 partite, 9 vittorie. Quello delle campionesse in carica è stato, sino a questo momento, un ruolino di marcia perfetto in campionato come in Champions League, dove la squadra di Spugna è al comando - insieme al Bayern - di un girone che vede anche Ajax e PSG. Nel turno antecedente alla pausa la Roma ha superato la Fiorentina per 2-1 e in questo affronta, nel Milan, l'unica squadra italiana capace di segnare due gol alle giallorosse in una singola partita del 2023/24. Nessuna squalificata o diffidata in un gruppo che ha visto, nelle ultime due settimane, ben 15 giocatrici impegnate con le rispettive nazionali. È verosimile che Mister Spugna possa ricorrere all'abituale 4-3-3, vestito tattico dai tanti punti fermi come il duo Linari-Minami al centro della difesa, la mediana Giugliano-Kumagai-Greggi e l'attacco guidato da Valentina Giacinti.

PRE-PARTITA — Roma e Milan si ritrovano per la 14ª volta in Serie A Femminile: le rossonere hanno vinto i primi cinque precedenti, con gli ultimi otto incontri che hanno visto quattro pareggi e quattro successi capitolini tra cui la sfida d'andata. Il Milan cercherà sul difficile campo del Tre Fontane di interrompere una striscia di quattro partite senza successi in campionato, in 90' che vedranno affrontarsi le due squadre che in questa Serie A hanno tentato più contrasti. Giallorosse e rossonere si distinguono anche per la percentuale più bassa in campionato di gol subiti da palla inattiva (20% per entrambe le squadre) e per le poche reti - una a testa - incassate nei primi 30' di gioco. Tante le ex di giornata nelle due rose: in casa Milan si segnalano Soffia e Swaby. Contro la Roma, inoltre, è arrivato il primo gol in rossonero di Gloria Marinelli, a segno nella sfida dello scorso 17 settembre al PUMA House of Football.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — In Italia, Roma-Milan verrà trasmessa in diretta TV su DAZN dalle 12.30. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — Sarà Filippo Giaccaglia, arbitro della sezione di Jesi, a dirigere Roma-Milan. Ad assisterlo, nella squadra arbitrale, i guardalinee Chiavaroli (Pescara) e Carella (L'Aquila), quarto ufficiale Oristanio (Perugia).

La 10ª giornata di Serie A Femminile eBay - la prima del girone di ritorno della stagione regolare - si aprirà sabato 9 dicembre con Inter-Sampdoria (12.30) e Juventus-Pomigliano (15.00). Oltre a Roma-Milan, domenica 10 si disputerà anche Napoli-Como Women (15.00). A chiudere il turno, Sassuolo-Fiorentina alle 18.00 di lunedì 11.

Così la classifica: Roma 27; Juventus 24; Fiorentina 19; Inter 16; Como Women 14; Milan 9; Sassuolo 8; Sampdoria 7; Pomigliano 5; Napoli 0. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

