Serie A Femminile – Milan-Empoli: le Rossonere devono ripartire | News

Verso Milan-Empoli: il Milan Femminile di Ganz chiamato al riscatto

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz, ieri, ha ripreso gli allenamenti. L’obiettivo delle Rossonere di capitan Valentina Giacinti è quello di raddrizzare il mese di marzo con una vittoria domenica mattina, ore 12:30, al ‘Vismara‘ contro l’Empoli nel 16° turno del campionato di Serie A Femminile.

Finora, infatti, le Rossonere sono reduce da due sconfitte consecutive contro Juventus (0-4), che, di fatto, ha vanificato il sogno Scudetto per le ragazze di Ganz e Inter (1-2), in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia. Si è complicato, dunque, il match di ritorno, che mette in palio l’unico trofeo ancora raggiungibile dalla truppa milanista.

In mezzo, ci sono stati anche degli infortuni importanti, quali, per esempio, quello di Refiloe Jane (che, però, dovrebbe esserci per l’Empoli), Giorgia Spinelli e Verónica Boquete, entrambe assenti contro l’Inter. Ganz, dunque, è stato anche costretto a modificare l’assetto del suo Milan Femminile, passando dal 3-5-2- al 4-3-1-2.

Non si può non notare, però, ha evidenziato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, come la difesa del Milan Femminile, solitamente tra le meno battute, abbia concesso 6 gol nelle ultime 2 gare disputate. Qualcosa non va e, dunque, spetterà a Ganz porvi prontamente rimedio. Magari già a partire dal match di domenica contro le toscane.

I punti positivi del momento milanista? Grazie al gol segnato all’Inter da Giacinti, non è compromesso il passaggio del turno nella coppa nazionale. E i punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici in campionato, di fatto, blindano la qualificazione del Milan Femminile alla prossima edizione della Champions League.

Con una vittoria interna contro l’Empoli, quindi, si avrà l’occasione per ripartire in pompa magna verso un rush finale della stagione da vivere alla grande ed a tutta velocità. Milan, le rivelazioni di Maldini su Boban e Rangnick >>>