SERIE A FEMMINILE, INTER-MILAN 4-0

Serie A Femminile, Inter-Milan 4-0: cronaca e tabellino del match | News (getty images)

(fonte acmilan.com) - È l'Inter a imporsi nel primo Derby femminile della stagione: le nerazzurre battono per 4-0 il Milan di Mister Ganz, che vede interrompersi la sua risalita in classifica dopo tre vittorie consecutive. Un punteggio severo per le rossonere, che non hanno affatto sfigurato nella prima mezz'ora di gioco - colpendo anche una traversa con Grimshaw - accusando poi il colpo del secondo e terzo gol nerazzurro nel finale di tempo.

Una ripresa abbastanza interlocutoria ha visto poi il Milan spingersi, invano, alla ricerca del gol della bandiera che avrebbe reso meno amaro e difficile il passivo. Un pomeriggio da mettersi alle spalle per le rossonere, attese nel prossimo fine settimana da un altro appuntamento importante: sabato pomeriggio, infatti, il Milan riceverà le campionesse d'Italia della Juventus, per cercare sul campo il riscatto dopo il ko odierno.

LA CRONACA

Avvio a ritmi alti con due occasioni subito per le rossonere - tiro respinto di Asllani al 2' e colpo di testa di Adami al 4' - ma è l'Inter a passare in vantaggio al 9', con l'incornata di van der Gragt sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La reazione della squadra di Ganz c'è e non si fa attendere: al 15' è Mesjasz a bussare dalle parti di Durante con un destro in area piccola, mentre al 18' il portiere delle nerazzurre si supera nel dire di no a Thomas, lanciata in ripartenza. Bene Giuliani al 21' a dire di no a Njoya, mentre al 25' ancora Thomas sfiora il pari con un colpo di testa che finisce di poco fuori. La migliore occasione delle rossonere arriva al 31', con la traversa colpita di testa da Grimshaw, ma poco dopo l'Inter raddoppia: al 34' Giuliani esce su Polli, ma la palla carambola su Chawinga che insacca con una girata di sinistro. Il portiere rossonero si riscatta al 38' con una bella parata sempre su Chawinga, ma al 42' arriva il terzo gol nerazzurro con un destro di Polli deviato da Árnadóttir.

La ripresa parte con un bell'esterno destro di Grimshaw che sfiora la porta di Durante, occasione che però non funge da preludio a una rimonta rossonera. Al 55' l'Inter segna il quarto gol con Polli, appoggio da due passi dopo un cross dalla sinistra di Chawinga. A risultato ormai acquisito le padrone di casa non lasciano margine all'iniziativa rossonera, alla ricerca quantomeno del gol della bandiera. Spazio anche per Thrige, Soffia e Piemonte, ma la successione di calci d'angolo conquistati (ben undici nel pomeriggio del Breda) non genera chance concrete. Gli ultimi acuti sono con Adami da fuori all'83' e un tentativo dal limite di Piemonte in pieno recupero, ma senza esito positivo. Fischio finale.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 4-0

INTER (4-2-3-1): Durante; Sønstevold, van der Gragt, Alborghetti, Robustellini; Mihashi (27'st Santi), Simonetti (15'st Csiszár); Chawinga (27'st Marinelli), Karchouni, Nchout (42'st Pandini); Polli (15'st Bonetti). A disp.: Piazza; Fördős, Kristjánsdóttir; Brustia. All.: Guarino.

MILAN (3-5-2): Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi (17'st Thrige), Grimshaw, Adami, K. Dubcová (17'st Piemonte), Tucceri Cimini (35'st Soffia); Thomas (39'st M. Dubcová), Asllani. A disp.: Babb, Beka; Carage; Cesarini, Donolato. All.: Ganz.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.

Gol: 9' van der Gragt (I), 34' Chawinga (I), 42' e 9'st Polli (I).