Serie A Femminile – Fiorentina-Milan 1-0, altra sconfitta per le rossonere

La Fiorentina parte forte nella ripresa. Al 49' Catena colpisce la traversa girando in porta l'assist di Agard, mentre sul prosieguo di azione ruba palla a Swaby e chiama Giuliani all'intervento. Il numero 1 rossonero sale in cattedra e salva in altre due occasioni il Milan, prima sul piazzato di Toniolo (50'), poi sul colpo di testa di Lundin (51'). Le rossonere reggono l'urto ma faticano a rispondere. Al minuto 64 Catena suggerisce per Severini che calcia senza precisione da pochi passi. Il Milan si affida alla fisicità di Stašková per tornare in avanti, pericolosa con due colpi di testa tra il 67' e l'80', senza inquadrare lo specchio. Quando il pari sembra ormai scritto, arriva la beffa. Un cross basso di Eržen sorprende le rossonere al 92', Mijatović è puntuale e converte in rete da centro area. Finisce 1-0.