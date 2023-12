Roma-Milan Femminile 2-1: il commento e classifica aggiornata

Quest'oggi è andata in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la 10^ giornata del campionato Femminile 2023-24

Si è conclus0 da poco il match fra Roma e Milan, gara valida per la 10^ giornata della Serie A Femminile. La partita inizia con ritmi subito elevati, entrambe le squadre provano ad imporre il proprio gioco e, dopo 10', le trame delle giallorosse costringono le rossonere a difendere con reparti molto stretti fra loro. Lo spartito sembra ormai avviato ma al 24' ecco la prima svolta del match: su calcio di rigore Asllani non sbaglia e porta in vantaggio il Milan. Nonostante il gol, però, la partita non cambia e la Roma riprende con lo stesso atteggiamento molto offensivo. Le rossonere di Corti si difendono con grande organizzazione e il primo tempo si conclude con il risultato di 0-1.