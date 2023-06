Milan, under 15 femminile: piccolo passo verso la semifinale scudetto

Milan Under 15. Le ragazze di Mister Prati hanno vinto in trasferta il primo atto dei Quarti contro la Juventus

(fonte:acmilan.com) - Una bella vittoria in trasferta per fare un piccolo passo verso la qualificazione alla Semifinale Scudetto. Giugno è iniziato alla grande anche per le ragazze dell'Under 15 femminile, che si sono imposte sul campo della Juventus nell'andata dei Quarti di finale nazionali. Un successo per 2-1 che ha indirizzato al meglio la strada, verso il match di ritorno, delle giovani rossonere allenate da Mister Ilenia Prati.