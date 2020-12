Milan-Sassuolo, Giacinti: “Vittoria fondamentale per il sogno Champions”

Milan-Sassuolo, il commento di capitan Giacinti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Valentina Giacinti, centravanti e capitano del Milan Femminile, ha commentato il successo, 2-0, di oggi contro il Sassuolo al ‘Vismara‘. Queste le dichiarazioni della Giacinti.

“Per noi questa partita era fondamentale, per sognare la Champions League e chiudere un anno che sta andando molto bene. Sono contenta di tutta la squadra e del lavoro che stiamo facendo tutti i giorni con lo staff. Ho detto a Giorgia Spinelli che se continua a segnare così ne fa più di me, stare a casa con me le fa bene (ride, n.d.r.)“.

"Il Sassuolo è una squadra che gioca bene e si è visto, è stata una partita equilibrata. Mária Korenčiová ha fatto delle parate incredibili, è stata la migliore in campo. Ci ha salvato in due grandi occasioni, è stata una bella partita perché tutti e due i portieri hanno fatto una buona prova", ha concluso la Giacinti.