Milan-Roma Femminile, ecco le convocate di Corti: tre ritorni importanti

Nella giornata di domani, alle ore 12:30, andrà in scena al 'Puma House of Football' il match tra Milan e Roma, semifinale della Coppa Italia Femminile. Ecco, di seguito, le convocate di Davide Corti. Rientrano Nadia Nadim, Alison Swaby e Guðný Árnadóttir. Non ci sarà, invece, Silvia Rubio Avila.