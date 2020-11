Milan-Roma femminile, Bavagnoli: “Loro grandissima squadra” | News

Milan-Roma Femminile, parla Betty Bavagnoli

MILAN ROMA FEMMINILE ULTIME NEWS – Betty Bavagnoli, allenatrice della squadra femminile della Roma, ha parlato a Roma TV in vista della sfida di campionato contro il Milan, prevista per oggi pomeriggio (qui tutte le info sul match del Vismara): “Ci stiamo preparando molto bene per questa nuova sfida importantissima, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, perché siamo consapevoli di incontrare una grandissima squadra”.

