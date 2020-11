Milan-Roma femminile, Serie A: formazioni e dove vederla

MILAN-ROMA FEMMINILE NEWS -Domenica alle 14.30 le rossonere affronteranno a Vismara la Roma, per l’8° giornata di Serie A. Alla squadra di Ganz serve una vittoria, per accorciare le distanze con la Juventus e tenere lontani i fantasmi delle altre

pretendenti al 2° posto.

DOVE VEDERLA: TIMVISION, MILAN TV (disponibile su DAZN) e SKY (diretta dalle 14.30 su Sky Sport Serie

A, canale 202)

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Jane, Rask, Grimshaw, Tucceri; Dowie,

Giacinti.

All. Maurizio Ganz

Roma (4-3-3): Baldi; Bartoli, Swaby, Pettenuzzo, Soffia; Bonfantini, Giugliano, Heberger; Thomas, Lazaro,

Serturini.

All. Elisabetta Bavagnoli

TRITTICO FONDAMENTALE

3 partite, 28 giorni, 9 punti in palio. Prima della pausa invernale, le rossonere dovranno far fronte ad un

trittico di incontri fondamentale, che farà capire fin dove può spingersi la squadra di Ganz. Sul calendario

del Milan compaiono, in ordine, Roma, Sassuolo e Fiorentina, le tre squadre (escludendo la sorpresa

Empoli) che seguono il Diavolo in classifica e che rappresentano le vere pretendenti al 2° posto.

Le rossonere apriranno questo periodo di fuoco nel proprio stadio, a Vismara, dove domenica ospiteranno

le Giallorosse.

MILAN-ROMA FEMMINILE: I PRECEDENTI

Domenica il Milan affronterà la Roma per la 5° volta nella sua storia. Fino ad ora, i precedenti sono

nettamente a favore del club di via Aldo Rossi: per le rossonere, 4 partite, 4 vittorie, 12 gol fatti, di cui 4

firmati da Valentina Giacinti, e 4 subiti. Uno score che senza dubbio sorride al Diavolo, che punterà a

prolungare questa striscia positiva.

UN AVVERSARIO OSTICO CON UN GRANDE ALLENATORE

Maurizio Ganz ha tra le mani una squadra forte e non ha paura di usarla. Le rossonere, eccetto lo storico

scontro a San Siro con la Juventus Women, hanno sempre vinto quest’anno, e domenica cercheranno il

quarto successo consecutivo. Il Diavolo è consapevole delle proprie potenzialità, e non potrebbe essere

altrimenti: la difesa è seconda solo alla Juve nei gol subiti, e in attacco Dowie e Giacinti sembrano non avere

eguali. Contro la Roma il Milan parte favorito, ma non bisogna sottovalutare l’impegno, perché la

formazione della capitale ha dimostrato in più occasioni di poter essere un avversario ostico. Le Giallorosse,

al quinto posto in classifica, fino ad ora sono state le uniche, con la Juventus , che sono riuscite a fermare il

Sassuolo, e possono fare affidamento sulle prestazioni di Lazaro, che con il gol dell’ex siglato contro la

Fiorentina, è diventata la miglior marcatrice straniera di sempre della Serie A femminile. Buona parte dei

meriti dei risultati ottenuti dalla Roma è da attribuire al suo allenatore, Elisabetta Bavagnoli. Il

tecnico romanista è stato premiato nella scorsa stagione con la “Panchina d’oro femminile”, e domenica lo

scontro a distanza con Ganz sarà sicuramente affascinante.

MILAN-ROMA FEMMINILE: UN VOLTO NUOVO

Miglior realizzatrice della storia della nazionale spagnola, ha giocato in tutto il mondo ed ha sempre vinto.

Questo è il biglietto da visita di Veronica Boquete Giadans, il nuovo acquisto del Milan. I dirigenti rossoneri,

come migliaia di pellegrini cristiani, sono dovuti partire alla volta di Santiago di Compostela, città natale dal

centrocampista iberico, per siglare uno dei colpi di mercato più prestigiosi della Storia del calcio femminile

italiano.

Basta scorrere il suo palmares per capirne il valore assoluto: per quello che riguarda l’Europa, ha vinto due

titoli nazionali, uno in Svezia con il Tyreso e l’altro in Germania con il Bayern. Può inoltre vantare una Coppa

di Francia con il Paris Saint Germain e una Champions League, conquistata con il Francoforte.

La classe 1987 ha poi consolidato la sua esperienza, prendendo parte al campionato americano, con le

maglie di Philadelphia, Chicago, Portland e la più recente Utah, e alla prima divisione cinese, con il Beijing

BG Phoenix.

La spagnola, che ha scelto di indossare il numero 87, contro la Roma otterrà la prima convocazione in

rossonero. Può darsi che a partita in corso Ganz le conceda qualche minuto, permettendole di esordire

nell’ottavo Paese differente.

IL CALCIO FEMMINILE NON SI FERMA

Contro la Roma una vittoria permetterebbe alle rossonere di arrivare alla sosta al 2° posto, in piena zona

Champions. La Serie A si fermerà per due settimane, ma il Milan non avrà tempo di riposarsi nemmeno un

istante: infatti giovedì sarà ospite del Cesena e domenica affronterà a Bergamo i padroni di casa

dell’Orobica. Entrambi gli incontri varranno per la fase a gironi della Coppa Italia, competizione che per le

rossonere può rappresentare un’importante risorsa. Intanto Kjaer lancia un appello a Maldini e Massara. VAI ALLA NOTIZIA>>>

Giovanni Picchi