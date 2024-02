Milan Primavera, Abate: “Quest’anno è successo qualcosa di speciale”

Sui giovani nel giro della prima squadra: "Quest’anno è successo qualcosa di speciale. 4/5 ragazzi sono andati in prima squadra anche se erano dei 2005. Siamo felicissimi per loro quando scendono a giocare perchè la qualità del gruppo si eleva. Alzano il livello del gruppo dal punto di vista della personalità. Sono orgoglioso di loro. Quando non ci saranno faremo crescere i giovani accettando qualche errore però questo è il nostro obiettivo senza dimenticarci che vogliamo competere anche noi e migliorare la posizione e i punti dell’anno scorso centrando le prime sei posizioni inseguendo un piccolo sogno".

Sulla Youth League: "Nelle gare secche può succedere di tutto, sarà una partita molto difficile condizionata dagli eventi. Incontriamo una squadra forte, smaliziata. Ma in casa nostra cercheremo in tutti i modi di accedere ai quarti e di dimostrare di saper giocare a calcio in un certo livello anche in Europa".

