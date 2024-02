Milan-Inter Femminile 2-1: il commento e la classifica aggiornata

Al Centro Sportivo Vismara va in scena il derby fra Milan e Inter, match valido per la 18^ giornata della Serie A Femminile. Le rossonere partono subito forte e costringono le nerazzurre a difendersi. Ci si aspetta una risposta dalla squadra allenata da Guarino ma, dopo soli 9', arriva il gol del Milan: Dompig sfreccia sulla fascia destra e mette al centro un pallone deviato in porta da Alborghetti. Qualcosa non funziona nell'Inter e in campo si vede. Le rossonere di Corti attaccano senza problemi su tutti i fronti e, al 34', arriva anche il raddoppio: stavolta a sbagliare è Cetinja, male in uscita, e Staskova ringrazia con un facile tap-in. Il primo tempo sembra concludersi così, ma c'è il tempo per dimezzare lo svantaggio: Serturini vola sulla fascia, si accentra e lascia partire un destro dritto all'angolino. A riposo le due squadre ci vanno sul risultato di 2-1 per le rossonere.