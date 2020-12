Milan Femminile, tanti auguri a Giorgia Spinelli: il post sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Difensore del Milan Femminile, Giorgia Spinelli, festeggia oggi 26 anni. Arrivata in estate dallo Stade Reims, dopo 3 stagioni disputate in Francia, il centrale del Milan ha fatto ritorno in Italia dopo aver vestito in passato le maglie di Atalanta, Mozzanica e Inter. Per la Spinelli, decisiva in occasione dell’ultima gara contro la Fiorentina in campionato, ecco il post pubblicato dal club rossonero.

