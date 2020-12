Serie A femminile, Fiorentina-Milan 0-1: settimo successo consecutivo

Fiorentina-Milan Femminile 0-1, il commenti di Giovanni Picchi

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Inarrestabile la marcia del Milan Femminile, che batte la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Spinelli in apertura.

Spazio alla qualità

Le rossonere lasciano Milano e la neve natalizia, per approdare in una Firenze cupa e silenziosa, visto l’ultimo giorno di zona rossa per la Toscana. E’ infatti una grigia giornata uggiosa ad accogliere il Diavolo, facendo presagire sensazioni non certo positive. Ma Ganz non ci sta, la sua squadra sta vivendo un periodo strepitoso e non vuole farsi sopraffare dalla malinconia. A centrocampo ha l’imbarazzo della scelta, e decide di fare luce inserendo le giocatrici più in forma del momento: spazio a Grimshaw, Jane e Boquete. Per il resto, schiera la formazione tipo, con la solita coppia d’attacco e il trittico di difesa confermato, con Spinelli che vince il ballottaggio con Vitale.

La partita

L’arbitro fischia e Fiorentina-Milan ha inizio.

Le rossonere partono a mille, hanno “il veleno dentro”, per citare Rino Gattuso. Evidentemente, il Diavolo non ha ancora smaltito la delusione di non aver disputato questa partita la passata stagione.

Pronti-via ed è già 1-0 al 9’. Tucceri pennella con il suo mancino sublime un assist al bacio per Spinelli, che in spaccata mette a segno il suo primo centro in Serie A, il secondo in rossonero dopo la rete al Cesena in Coppa Italia.

Nel primo quarto d’ora è dominio milanista: le ragazze di Ganz giocano sempre in verticale, massimo due tocchi. La Fiorentina non può fare altro che correre e contemplare il giro palla delle ospiti.

Vista l’inattività, i difensori rossoneri rischiano di rilassarsi troppo. Così accade, ma, per fortuna per il Milan, Sabatino si divora il gol dell’ex a tu per tu con Korenciova. La Viola però prende coraggio e con il passare dei minuti schiaccia il Diavolo nella sua metà campo.

Al minuto 26 un cross radente al suolo di Thogersen gela il sangue nelle vene di mister Ganz. Sabatino prima e Bonetti poi non trovano il gol, grazie a Fusetti ed una mostruosa Christy Grimshaw, che di ginocchio devia in corner. Ma così non va.

Il Milan allora reagisce, grazie alle sue giocatrici migliori. Al 30’ Giacinti stoppa un pallone al limite dell’area e di prima gira verso la porta, proprio come contro l’Orobica. Stavolta è meno fortunata e la traiettoria si perde sul fondo. Un minuto più tardi, Vero Boquete ci dà un assaggio di tutta la sua classe: finta di tacco, suola e cross di prima per Dowie, che però viene anticipata. Tutto molto affascinante.

Il Diavolo ha ripreso il comando della gara e gestisce fino alla fine del primo tempo. 0-1 all’intervallo.

Le squadre rientrano dagli spogliatoi, accolte da un vento gelido.

La Fiorentina, spinta dai discorsi di mister Cincotta, attacca subito in cerca del pari. Al 55’ è però il Milan ad andare vicino al raddoppio: dalla bandierina Tucceri calcia direttamente in porta, cercando di bissare il gol segnato contro l’Orobica in Coppa Italia, siglato in compartecipazione con il portiere delle bergamasche. Stavolta però l’estremo difensore è attento, e respinge quando la palla non ha ancora varcato la linea. Al 62’ un brutto intervento di Boquete viene giustamente punito con l’ammonizione. Secondo cartellino giallo in due partite in campionato: oltre alla grande tecnica, di certo alla ragazza spagnola non manca la grinta.

Al 67’ Sabatino bussa di nuovo alla porta di Korenciova. La slovacca, proprio come i portieri tedeschi, si posiziona come un portiere di palla a mano e blocca il tiro. La Fiorentina perde fiducia e fatica ad imbastire azioni d’attacco. Il Milan invece gestisce, andando anche vicino al 2-0 all’82’. Giacinti però spreca il buon lavoro della subentrata Mauri, strozzando il tiro con il sinistro invece di servire Dowie, tutta sola in mezzo all’area.

Senza particolari acuti, si chiude anche il secondo tempo, molto nero e poco rosso per la squadra di Ganz. Quello che conta alla fine è però il risultato, che recita: Fiorentina 0, Milan 1.

Avanti tutta

Contro la Fiorentina è arrivato il settimo successo consecutivo, l’ennesimo di una stagione quasi perfetta. Domenica il Diavolo dovrà superare l’ultimo scoglio prima della sosta natalizia, che sarà tutt’altro che semplice. Infatti al Vismara le rossonere ospiteranno il Sassuolo, la vera rivelazione di questo campionato, guidato dalla sedicenne maltese Bugeja. I tifosi rossoneri si augurano però che ancora una volta l’esperienza di Giacinti e compagne abbia la meglio.

Ecco come Pioli ha convito Ibrahimovic a rimanere >>>