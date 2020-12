Calciomercato Milan – Szoboszlai, preferenza per i rossoneri | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Szoboszlai

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Dominik Szoboszlai. L’ungherese è stato due volte vicinissimo al Milan e chissà che la prossima non possa essere la volta buona per il trasferimento in rossonero.

Il suo acquisto non è ovviamente facile, vista l’elevata concorrenza, ma secondo la rosea Szoboszlai vorrebbe trasferirsi al Milan. Ricordiamo che nel contratto dell’ungherese con il Salisburgo è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che però ha determinati paletti da rispettare.

La cifra deve essere pagata in un’unica soluzione entro due settimane dall’attivazione; al Salisburgo andrà una percentuale del 20% su una futura rivendita; e infine le offerte per il calciatore devono essere presentate entro il 31 dicembre prossimo. Insomma, un’occasione di mercato che il Milan proverà a cogliere. Calciomercato Milan: Maldini fa all in su un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>