Milan Femminile, super Giacinti: quaterna show nel derby | News

Valentina Giacinti, bomber e capitano del Milan Femminile di Maurizio Ganz, ha abbattuto le nerazzurre con quattro reti. Goleador da record

Dopo l'iniziale vantaggio delle nerazzurre, il Milan Femminile si è scatenato, trascinato da Giacinti, che, con questa quaterna, ha raggiunto quota 16 gol nel torneo. Ma non è tutto. Già, perché con quattro reti nella stracittadina, Giacinti ha eguagliato il record di José Altafini , unico calciatore del Milan ad aver mai realizzato un poker in un derby.

Era accaduto, ovviamente nel calcio maschile, il 27 marzo 1960 , in occasione di Milan-Inter 5-3 . Un primato da favola per Valentina Giacinti che, oltretutto, con questi gol sfonda il muro delle 50 reti nella Serie A Femminile , portandosi a 53 centri complessivi. "Diciamo che sono riuscita a concretizzare quasi tutte le occasioni e sono contenta per la squadra", ha detto a fine gara .

Sul terzo, bellissimo gol, poi, Giacinti, pazza di gioia, si è sfilata la maglia, rimanendo in reggiseno come fece Brandi Chastain, attaccante degli U.S.A. in occasione del rigore decisivo della finale dei Mondiali Femminili del 1999. "Avevamo bisogno di questa vittoria, di questo carattere: i miei gol sono tutti per la squadra", ha concluso, quindi, Giacinti.