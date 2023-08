Milan Femminile, ottimo inizio contro il Merano: il racconto di ‘acmilan.com’

( fonte: acmilan.com ) La prima uscita stagionale delle rossonere, utile per mettere minuti nelle gambe e affinare l'intesa tra compagne di squadra, ha già condotto al primo successo. Il test amichevole contro il Merano si è chiuso sul punteggio di 3-1 in favore della formazione di Mister Ganz . E ha già fornito spunti e indicazioni rilevanti, soprattutto in merito al rapido ambientamento di alcuni volti nuovi di questa estate. Primo fra tutti, il tanto atteso rientro in campo - avvalorato dalla prima realizzazione con la maglia rossonera - di Rimantė Jonušaitė , autrice di un gol da attaccante vero.

La lituana ha sbloccato l'incontro dopo soli tre minuti di gioco. Convertendo in rete con un mancino sul primo palo l'assist della solita Christy Grimshaw, in versione leader. "Le ultime due stagioni sono state complicate, ho dovuto lavorare tanto sia mentalmente che fisicamente per tornare in campo. Stavo aspettando da tanto questo momento" - ha raccontato Jonušaitė al termine della gara. "Non riesco a spiegare quanto io sia felice di essere qui con le mie compagne e di poter indossare questa maglia. Finalmente posso esultare, segnare il primo gol in rossonero è una bellissima sensazione".