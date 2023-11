Milan Femminile, ecco chi è Julie Piga: il focus di ‘acmilan.com’

L'esperienza al Milan acquisisce maggiore importanza perché è la prima, per lei, in quell'Italia tanto desiderata. Nata a Lione il 12 gennaio del 1998, dopo aver scalato la piramide del settore giovanile dell' Olympique - esordendo anche nella massima serie a maggio 2016 con la squadra che di lì a poco avrebbe vinto la Champions League nella Finale di Reggio Emilia - Julie si mette in luce in prestito al Grenoble in Division 2, un'esperienza segnata anche da un brutto infortunio a novembre 2018.

Piga è giocatrice tenace, e riesce a riprendersi alla grande: a gennaio 2020 firma con il Fleury e si afferma a tutti gli effetti come giocatrice del massimo campionato francese. Della squadra dell'Essonne Julie diventa un perno difensivo inamovibile, saltando soltanto tre partite in tre stagioni e contribuendo a due quarti posti consecutivi delle rossonere, dietro a potenze come lo stesso Lione, PSG e Paris FC. Il suo amore per l'Italia si corona nell'estate 2023 e non soltanto per la chiamata del Milan, visto che fa parte del gruppo azzurro in preparazione al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Per una storia, quella con le rossonere e l'Italia, ancora tutta da scrivere.