Milan Femminile, infortunio per il capitano Valentina Bergamaschi

Già malconcia in occasione della prima giornata di Serie A Femminile 2022/2023 - giornata che ha visto le ragazze di Maurizio Ganz perdere per 1-3 contro la Fiorentina -, il capitano del Milan Femminile Valentina Bergamaschi dovrà affrontare un periodo di stop.

Come infatti riportato dal sito della FIGC, gli esami strumentali a cui si è sottoposta nella giornata di oggi hanno evidenziato una lesione muscolare. L'ex Brescia salterà quindi le partite della Nazionale contro Molavia e Romania valide per il girone di qualificazione al Mondiale del 2023 in Australia e Nuova Zelanda; la prima partita si giocherà a Chisinau venerdì 2 settembre, mentre la partita contro le rumene si disputerà martedì 6 allo Stadio Mazza di Ferrara.